Pevačica Aleksandra Bursać progovorila je o sukobu sa koleginicom Andreanom Čekić, koja joj je zamerila zato što je prepevala njenu pesmu "Cipele", koju je Čekićeva prvobitno snimila sa Emirom Đulovićem.

- Dogodilo se to da je Andreana sa svog jutjub kanala sklonila pesmu "Cipele". Ja sam dala glas za tu pesmu koja je postojala i koja je bila mega hit. Ja sam pozajmila glas za tu pesmu, nisam mogla da je unovčim i da se pravim kao da je sad to moja pesma. Ljudski sam osetila potrebu da pomognem Emiru koji je izgubio pesmu. On je platio i prava i pesmu i spot, a zbog nekih njihovih privatnih razloga, Andreana je sklonila tu pesmu. Mogu slobodno da kažem javno da je Andreana kriva, jer je ona ugrozila dečka. Ona je u ovoj priči pošteđena, a ja sam okarakterisana kao loš čovek - bila je iskrena Aleksandra.

Printscreen/Instagram

Aleksandra je otkrila da je godinu dana proživljavala pakao jer su je i druge koleginice napadale.

- Sada ću da objasnim, da ljudi čuju i moju stranu priče. Ja sam to prećutala jer mi niko ništa nije rekao u oči. Na to prepucavanje preko novina nisam navikla, niti sam to radila. Govorili su da sam loš čovek, a to me je najviše povredilo - otkrila je Aleksandra u emisiji "Pretes", pa je imenovala koleginice koje su joj zamerile celokupnu situaciju:

Damir Dervišagić

- Katarina Grujić i Tamara Milutinović, a to sve nije bilo samo preko novina, već i preko nekih mojih prijatelja koji su mi to preneli, naravno. Ja sam bila džak koji su oni zakucavali jedno godinu dana. Ja sam ćutala, ali mi uopšte nije bilo lako. Srela sam Kaću na nekoj svadbi i javila mi se i to srčano.

