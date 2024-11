- Čim se posle porođaja vratila poslu i nastupima, Milica je više vremena provodila van kuće. Nikola je imao maksimalno poverenje u nju, čuvao je zajedničko dete dok je ona pevala. Jednom prilikom je radila na veselju i umesto da se vrati mužu i bebi posle svirke, što je do tada uvek bio slučaj, ona je otišla na sledeću zabavu. Tako je i upoznala Stefana. On joj je prišao i varnice su sevnule među njima - kaže on i dodaje:

- Nije uspela da se odupre strastima, već se prepustila uživanju sa Stefanom, pa je sve češće išla u restoran na Vračaru, gde je on imao svoj separe. Nikoli je postalo sumnjivo, ali neko vreme nije obraćao pažnju. Milica je bila jako nervozna, počeli su da se svađaju i raspravljaju, da bi Rađen jednog dana od prijatelja saznao da Milica razmenjuje nežnosti sa Stefanom pred svima. Ni tada nije poverovao - priča naš izvor blizak pevačici.