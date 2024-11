Od ove estrade nemam mira. Neverovatno je šta pevačice rade. Najnovije saznanje je to da je estradna zvezda Šuškalica zavela Manekena smrti. Ne pitajte me zašto sam ga tako nazvala. Znam ja odlično. Ona je velika zavodnica. Bila je godinama u vezi s jednim gradskim likom, a kada ju je ostavio, bukvalno je kao puštena sa lanca. Ne bira žena s kim se viđa, a naravno u medijima je sva fina, čedna i dobra. Oprostila sam joj aferu s jednim oženjenim fudbalerom, ali sa ovu s Manekenom smrti neću. To mora da se sazna. Ljudi moji, šta je žena sebi dozvolila. Jeste on lep, pa ima lokne, pa mlado lice, pa veliki zavodnik, pa opasan frajer, ali em razlika u godinama, em nije on za nju. Biće tu belaja. On je trenutno u nekom opsadnom stanju, oko njega se dešavaju razne situacije koje nikako nisu u vezi sa estradom, pokušava da se dokaže i pliva u mutnim vodama. A i ona se koprca. Htela bi ona da se pokaže i dokaže i da ne bude samo gradska Šuškalica. Osvojila ga je, na vezi su, čuju se povremeno, ali još se nisu videli. To je sad neka ljubav na čekanju. S obzirom na to da je ona švrljalica, ne znam da li će izdržati dok on ne reši svoje poslovne stvari, ali pošto se zaljubiška do koske, verujem da će ovoga puta dobro da razmisli i da neće da sedi na tri stolice.