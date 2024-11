Naravno da se radujem! Sava Centar je kultna dvorana za mene i ja radim tradicionalne koncerte već dugi niz godina tamo. To je događaj koji je baš poseban za mene u okviru moje karijere.

To ne znam. Oni imaju po dvadeset godina, pa ako im se dolazi - izvolite, a ako ne ...

Jesu li deca pokazala interesovanje za vašu muziku, slušaju li vaše pesme, s obzirom na to da ste miljenik svih generacija?

Uf... Malo sam se iznenadio! Žene vole moju muziku. Ne znam da li je to razlog ili neki drugi, to treba njih pitati. Da vole moju muziku, to znam.