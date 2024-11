Pevačica Vesna Vukelić Vendi otkrila je do sada nepoznate detalje iz svog života , te tom prilikom šokirala sve otkrivši da joj se svojevremeno u dvarao suprug jedne poznate pevačice , i to u vreme dok je ta pevačica bila trudna.

- Ispričaću vam nešto, samo od mene nemojte da tražite imena jer bi to bilo jako opasno, a i nije u skladu sa mojim vaspitanjem. Kada se meni udvarao muž jedne pevačice, u pitanju je jako poznata pevačica i još poznatiji muž, to je bilo kada sam imala oko 20 godina. On se udvarao mesecima. Ona je u međuvremenu ostala u drugom stanju. Kada god bi se udvarao tu su bili neki ljudi sa estrade koji bi mu rekli da voli pevačice, ali da sam mu ja slaba tačka - istakla je Vendi.