U to vreme i pevačica Svetlana Ceca Ražnatović bila je jedna od uhapšenih, te je nekoliko meseci provela u zatvoru.

- Povodom 20 godina od ubistva premijra Srbije Zorana Đinđića Kurir će narednih dana izvešavati o dramatičnim događajima koji su se odigrali u to vreme. U te događaje bile su umašane i neke ličnosti sa estrade, među njima i Svetlana Ceca Ražnatović. Došli smo do te krivične prijave u kojoj vidimo da je kod nje u kući pronađeno 11 pištolja, tačnije 7 pištolja, 3 revolvera i jedan signalni pištolj. Bilo je tu i neke opreme, ali interesantno je da tek sad otkrivamo šta je tačno pronađeno - rekao je Nedić.

- Kada je došlo do te završne drame sa ubistvom Đinđića, saznalo se da su oni mnogo ranije pokušavali da ga ubiju. Ona je to kasnije i priznala. Rekli su joj da oni računaju na nju, jer će se nešto strašno desiti; da se sprema njihovo hapšenje i da Čume hoće da ih tereti za 50 ubistva. Očekivali su njenu pomoć. Ona je na to pristala jer nije imala drugog izbora. Prihvartila je da bude njihov jatak. Praktično su ti njeni kontakti sa Spasojevićem i Lukovićem rezultirali njenim hapšenjem. Bilo je vanredno stanje, a oni s bili državni neprijatelji broj jedan.