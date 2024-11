Pa moram priznati da sam sav svoj život nekako vodila transparentno i da kod mene, što se tiče nekog mog privatnog života, zaista ne postoje nikakve tajne, kako ono što je bilo lepo, tako i ti neki gafovi, pa i ružne stvari. Ja sam sve to podelila s ljudima. Mislim da ne treba u tom smislu biti tajanstven, jer ne postoji ništa tajanstveno u ovom životu da bih ja to trebala sakriti. Možda malo više čuvam tu neku svoju intimu. Moram vam odati jednu tajnu. Imam toliko smešnih fotografija koje pokazuju kako izgledam ujutro, kako, recimo, nekad sama sebi pravim frizuru. No, moj mlađi sin Viktor, koji je sad uključen u moju produkciju, zabranio mi je da ih stavim na društvene mreže. To su životne fotografije na kojima se vidi da sam i ja normalna osoba kojoj su događaji smešni, pa i grozni. Obećao mi je da ćemo se dogovoriti s celim timom hoćemo li ikada pustiti te fotografije.

Kad smo već spomenuli pesme „Sitnije, Cile, sitnije“ i „Miku, Mićo“, valja se podsetiti da ste ih obe izveli na tadašnjem izboru za pesmu Eurovizije. Prvi put pobedio vas je Daniel s „Džuli“, a drugi put Doris sa „Željo moja“. No zanimljivo je da je Mišo Kovač kasnije govorio kako je on zvao neke žirije da Danielu daju maksimalan broj bodova, a vama nulu?



Šta god da je bilo, ja moram priznati da je Mišo Kovač ipak jedan od pevača koje sam ja uvek izuzetno cenila, volela i poštovala. Uvek rado pevam dosta njegovih pesama. On je pevačka, muzička i ljudska, zaista legenda. I ne mogu da se naljutim na njega. Te moje pesme kasnije su postale vanserijski hitovi, ja sam bila moralni pobednik i napravila veliku karijeru, kojom sam jako zadovoljna. Jer nije lako bilo uskladiti porodični život, biti majka, biti supruga, biti poznata javna osoba. Kada me pitate šta mi je važnije – karijera ili porodica, uvek ću reći da je to porodica. Jer ako porodici i deci ne posvetite to kvalitetno vreme, jednog dana kad odrastu, na njima se vidi da imaju nedostatak roditeljske ljubavi, nedostatak kućnog odgoja, što kasnije predstavlja problem. Moji Filip i Viktor su u svetu šoubiznisa. Filip je s Aleksandrom Prijović jako uspešan. Viktor je počeo raditi sa mnom. Stefan radi nešto drugo, no svi su sjajni momci i moja velika podrška. Za Bobu nemam šta reći, osim da on kao najveća i najmoćnija stijena uvek stoji iza mene i čvrsto drži moja leđa da nikad ne padnem.