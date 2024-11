- Milena teško podnosi glasine da je ona sigurna pobednica "Montesonga". Ona je mnogo truda uložila u ovu pesmu i nastup i izgleda kao da sve neko želi sve da joj sabotira. Trpi veliki pritisak zbog toga što su se urotili protiv nje i da joj nameštena pobeda. Ako se tako bude nastavilo, vrlo je moguće da će se i ona povući iz takmičenja, kao što je to uradio Boban Rajović. Posebno ju je zabolelo to što ju je na Iksu prozvao kolega Amel Ćeman Ćemo, koji joj je već i "čestitao" na pobedi. To nije očekivala, pa je rekla saradnicima da će narednih dana razmisliti o povlačenju sa "Montesonga", kako bi stala na kraj svim ovim pričama - ispričao nam je sagovornik.