- Igrala sam i sa glumcima koji me nisu voleli - rekla je Eva Ras, u podkastu "Ozbiljni razgovori".

- Aligrudić je mazao usne belim lukom, samo da mi ogadi ulogu u kojoj sam igrala ženu koja ga voli. U to vreme, ništa mi nije smetalo, ceo svet je bio moj. Čak sam predlagala da budem gola u filmu, da bih dočarala ulogu. Nisu razumeli da sam potpuno ušla u lik te zene - bila je iskrena glumica.

- Bila sam s ljubavnikom na sedmom nebu, srećna i nasmejana i letela sam. A kada bih došla kući, bila sam nesrećna. Ali ja sam sve priznala Rasu. Rekla sam mu da sam ga prevarila i da sam se zaljubila u drugog, a onda je on počeo da viče na mene i da me vređa... Tada sam ga upitala: "Zašto vičeš, zašto se ljutiš? Pa ja sam ti upravo rekla da volim drugog, a došla sam tebi. Vratila sam se kući, izabrala sam tebe!" Onda je prestao da viče i izvinio mi se - šokirala je iskrenošću Eva Ras u emisiji "Magazin In".