- Ne popravljam odnose ni sa kim. Svako ko se svojim postupkom udaljio od mene, ostaće tu gde jeste. Iz kurtoazije nekima odgovaram na poruke, da ih skinem sa vrata. Popiti tu famoznu kafu nikada nećemo! Moja noga na nečiji prag neće kročiti više nikada. Svi poznanici draži su mi od takvih, nazovi prijatelja i ljudi s kojima imam nekakve rodbinske veze. Veliko sam zlopamtilo i to ne krijem, svako meni blizak to zna. Moj muž me često ubeđivao da opraštam nekima i prelazim preko nekih stvari, ali iako sam nekima možda jednom prešla, a prešla sam zbog njega, nisam zaboravila. Nikada! - započela je oštro Cipka, pa nastavila:

- Što se tiče mog posla, odnosno pevanja, i komentara o crnini itd... Prvo ću reći da crninu nisam ni nosila, a zašto - to je moja stvar. Da li žalim, kako žalim, kako pevam, kako izdržavam, to je isključivo moja stvar i moja borba. To niko ne može da razume. Niti se kome žalim, niti od ikoga išta očekujem. Ne želim nikome da objašnjavam bilo šta, jer većina ljudi je površna, prosta, a povrh svega zla i podmukla. Živimo u takvom vremenu. Pevam i pevaću dokle god mogu i dokle sam na ovom svetu. Iz svojih razloga. Jedan od razloga je podrška koju svakodnevno dobijam od ljudi, a pre svega od žena i devojaka koje mi veoma često šalju poruke i oduševljavaju me onim što pročitam. Imam zbog koga i za koga da pevam, i to mi daje dodatnu snagu. Imam mnogo toga da kažem, ali kada dođe vreme za to. Mnoge stvari biće rečene i kroz moje pesme, a to će biti uskoro - rekla je Cipka.