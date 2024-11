- To se desilo na jednom veselju u Beču. Jedan čovek je ženio sina, a nije mu se pojavilo jedno 50-60 ljudi, od kojih je 30 bitnijih zvanica kojima je on dao velike darove. To ga je strašno iznerviralo i on je jednog gosta zvao nasred svadbe kad su bili darovi i pričao je na mikrofon da svi čuju kako ga je izblamirao. Govorio je da treba da ga bude sramota jer se nije pojavio.On je njemu što je najgore, možda i poslao novac ali ga nije ispoštovao jer se nije pojavio. Njima je to bitno. Napravio je problem jer se nije pojavio. Darovi su kod njih jako bitne stvari, jer oni žive za ta veselja.