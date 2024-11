- Povukao sam se jer zaista imam previše obaveza. Na kraju krajeva postao sam i deda po drugi put. U slučaju da sam osvojio prvo mesto, a mnogo sam verovao u to, onda bih se trebao pripremati za Evroviziju, a imam toliko koncertnih aktivnosti tokom sledeće godine da zaista ne mogu u punom sjaju da se predstavim, a onda to ne bi bio Boban Rajović. Želim da čestitam onome ko odnese pobedu, a voleo bi da to bude onaj koga narod odabere - rekao je Boban u izjavi za Kurir.