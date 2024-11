- Mi smo se zabavljali nekoliko meseci, upoznali smo se slučajno preko moje prijateljice. Meni je Perica u početku bio ružan, ali sam se posle zaljubila u njega. Jedno veče smo sedeli u nekom kafiću i on zapeo da idem kod njega da prespavam. Ja odem, ne znam ni kako me je ubedio na kraju. Međutim, njegova majka je rano ujutro, pre nego što sam ja ustala, javila celoj familiji u Sarajevu da se njen sin oženio i, naravno, rekla je i mojim roditeljima, koji su se šokirali kad su to čuli. Posle toga nisam mogla nazad - ispričala je Sanja Đorđević jednom prilikom.