- Iskreno, mislim da je vreme da se ja takmičim sa nekim ili sa samom sobom, prošlo. Mislim da je došlo vreme uživanja u celom poslu. Nisam bila svesna da ću da pevam u Rumuniji pred 60.000 ljudi 1985. godine. Da ću pet godina kasnije pevati pred 120.000 ljudi u Sofiji na stadionu Vasil Levski. Da ću da sletim sa helikopterom. Mislila sam da su to samo prazne priče. Takođe, nisam verovala da ću snimiti pet filmova za celi Ex-Yu prostor. Tu je bila i lutkica, prva ikad s nečijim originalnim likom. Pevala sam u beogradskom Domu sindikata 31 koncert zaredom. U Splitu nastupala triput u jednom danu. Takmičenje je zapravo deplasirano za mene i moje godine i to nekako ne ide. Prepuštam to mladima i neka postavljaju rekorde, a nas starije pustite da uživamo - rekla je Brena.