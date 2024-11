Možda ona nije dovoljno prisutna u javnosti, ali je, kako 2016.godine pričala za Kurir, i te kako dobro poznata svim članovima Trampove porodice, o čijem transportu je u to vreme brinuo upravo njen muž Vojin. On je tada bio vlasnik firme za iznajmljivanje luksuznih limuzina u Njujorku, a njegova vozila koristile su javne ličnosti. Rođen je u Bosni i Hercegovini, Ekonomski fakultet je završio u Sarajevu, pa se otisnuo preko bare. Milioner Donald Tramp bio je jedan od prvih Vojinovih klijenata. Do 2016.godine vozio je samo njega, a onda je postao šofer i njegove supruge Melanije i sina Erika.