- U nekom trenutku jedan od njih je potegao pištolj, na koji je skočio Miljan, i kada je pokušao da otme pištolj, oružje je opalilo ali, sreća, u vazduh. Napadači su se razbežali tada, a Darko i Miljan su prevezeni na VMA srećom sa lakšim povredama. Kasnije se saznalo da su to bili neki ljudi kojima Lazić duguje novac. Miljan je tek nakon nekoliko dana shvatio šta je učinio i da je mogao pištolj da opali u njega i da ga ubije. Ni danas mu nije dobro kada se toga seti jer on je otac četvoro dece i da pogine zbog nekog ko mu ni hvala nije nikad rekao. Darko je rekao da bi i on to za njega uradio, ali to je smešna priča - ispričao je izvor blizak Vračeviću svojevremeno.