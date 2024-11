No, u Jeleninom životu postoji još jedna „stavka“ koja je izdvaja, ne samo od kolega sa muzičke scene, već od većine građana Srbije, a za to je zaslužan njen porodični rodoslov.

„Jahanjem se bavim od sedme godine, kada mi je tata kupio ponija. Posle toga moja porodica je godinama imala malu ergelu konja, tako da sam odlična u konjičkim sportovima. Jahanje me opušta i koristim svaki slobodan trenutak da vreme provedem na hipodromu. Inače, tu strast sam nasledila od prabake, austrijske grofice Marije von Dajc, koja je imala jednu od najfascinantnijih štala u Gracu. Eto, sada sam vam otkrila da imam i neki procenat plave krvi, mada to nikada nisam potencirala“, piše Hello.