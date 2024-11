- Prokomentarisala sam stikerom. Je l' to ikakav komentar? Ko normalan razmišlja da usred sahrane toliko patetiše i da stavlja svoju suzu? Ko normalan usred sahrane taguje mrtvog čoveka koji je dva metra pod zemljom? - rekla je Dabovićeva , a zatim nastavila:

- Ne bavim se tuđim životima, ali to je prosto bilo neukusno. Da neko ko je na sahrani tako nešto stavi. Šta je taj smajli, to udaranje u glavu, izazvao u čoveku? Čim možeš tako nešto da napišeš, ti si neko ko je pun kompleksa i zlobe - zaključila je bivša košarkašica i dodala:

- I pazi ti nju, kaže da može nešto mnogo gore da mi odgovori. Šta može? Da mi dira sina, da mi kaže "slikaš pi*ku" i ništa drugo ni ona ni narod ne mogu da mi kažu. Nema me po kafanama, ne drogiram se, ne je*em se, nisam naduvana, nisam sa tuđim muškarcima, a mogla sam da razvedem do sada 50 brakova... To što je napisala je jadno i govori o njoj.