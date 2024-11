Plus je to što je Bojan stomatolog

- Meni se dopada Bojan, meni se dopada njegov posao, meni se dopada njegov odnos prema poslu, odnos prema mom poslu, način na koji me tretira. Tu je splet okolnosti, to što je on stomatolog nije me opredelilo, ali je možda malo pomoglo - dodala je potom u jednom dahu voditeljka za "Gloriju".