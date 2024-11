- Sve moje kolege koje su bile to veče sa nama. Na neki način mislim da sam im dužna do kraja života. Oni su me svi oborili sa nogu. Posebno me je obradovao Aco Pejović svojim dolaskom. Nas dvoje se ne viđamo tako često, ali smo dobre kolege i poštujemo se mnogo. Baš zbog toga, ja sam bila slobodna da ga pozovem na slavlje. Rekla sam mu da ga moja ćerka obožava i da dođe na punoletstvo, ako je u prilici. Razmišljala sam čak i da pozovem menadžera i angažujem Pejovića da nam otpeva blok pesama. Kada sam to spomenula Aci, on mi je rekao: "Da si to uradila, nikada ti zdravo ne bih rekao!" On je veliki gospodin, došao je i ispoštovao me i hvala mu - rekla je Jana.