"Napokon jedan normalan narodnjak", "Bravo kralju", "Svaka čast", neke su od pohvala koje je dobio Tejovac, koji je za pesmu "Nijedna više, nijedna nikad" sam napisao i muziku i tekst, dok je aranžman uradio Sofronijević, u čijoj produkciji "AS STUDIOTON" je pesma i objavljena.

"Kada je ova pesma u pitanju, prvo sto mi padne na pamet je to što je prosto u trenutku izašla iz mene. Bukvalno sam i melodiju i tekst napisao za tili čas. Dobio sam veoma jaku inspiraciju tog trenutka, usled burnog života, uzburkanih i pomešanih osećanja koja su skoro uvek vezana za ljubav, prema nekome, nečemu, ponekad prostoru ili vremenu… Ovde su svakako pomešana osećanja ljubavi i vremena. Kada sam stvarao melodiju, stvarao sam je tako da bude srodna melodijama kakve su dominirale osamdesetih godina u tadašnjoj novokomponovanoj muzici", rekao je Tejovac i dodao:

"Kada su u pitanju pesme 'Nijedna više', nijedna nikad i 'Eh, kad bi znala', moram da pomenem i svog kolegu, takođe poznatog pevača i veoma kreativnog muzičara Srećka Krečara. S obzirom na to da ne sviram, već samo pevam, a sve ove moje ideje izlaze iz moje glave, demo snimak za te dve pesme nisam pravio sam a capella pevanjem, već smo nas dvojica uz klavir napravili demo snimke iz kojih su se kasnije razvile te dve pesme. Moj maestralni saradnik Sofra, koji je uvek maksimalno zainteresovan za ono što radi i dobrim delom zbog toga i jeste to što jeste, stvorio je prelepe aranžmane kako za ceo album 'Moja Srbija' tako i za ovu pesmu, i ona je na kraju zazvučala baš onako kako sam i želeo od prvog trenutka kad sam je napisao. Ono što je važno je da i ova pesma, kao i sve ostale sa albuma, nosi u sebi priču nekoga od nas, u svakoj će se određeni broj ljudi pronaći, a to znači da pesme u sebi nose istinu.