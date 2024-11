- Ništa me u poslednje vreme nije zgadilo kao slika estradnog mulja koji koristi ime Tošeta Proeskog i njegovu spomen kuću zarad jeftinog marketinga pred nekakav nastup u Makedoniji. Lažne suze, jeftina patetika još jeftinijih pevačica u zloupotrebi lika i dela pokojnog Tošeta dobila je najgori neljudski i nečasni oblik. Da se ljigavo zaradi i to sve pozirajući pred kamerama. Dno je dobilo svoj podrum. Sigurna sam da će Makedonci takve ljige prepoznati i nagraditi apsolutnim bojkotom - napisala je JK.

- Što mora sve da se protumači loše. Ja ne mislim da je to neki lažan marketing. Devojka je prodala 99,9 posto sale, arene, zar bi ona to pravila? Jel napunila dve arene? Jeste. Pa šta će njoj dodatni marketing. Jako je lepo da jedna javna ličnost ode na takvo mesto i pokaže narodu koji možda neće imati prilike nikad da ode da vidi to mesto. Svako sebi daje za pravo, verovatno previše slobodnog vremena i dosade u životu, pa onda tako komentarišeš sve. Ne znam, ja bih samo stavila tačku na to i rekla bih - Nije bitno šta je rečeno, nego ko je rekao - poručila je Katarina u intervjuu za emisiju Glam.