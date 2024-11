- Već godinu dana se Đole i ja hranimo vegetarijanski. Ranije smo za nekoliko obroka dnevno imali meso na tanjiru, ali se nismo osećali dobro u svojoj koži. Stalno smo bili bez energije i naduti, pa sam predložila da uradimo detoks. Izbacili smo meso i mlečne proizvode, ali i slatkiše. Dogovor je bio da to traje mesec dana. Međutim, kad smo videli rezultate, nismo želeli da se vraćamo na staro. I dalje jedemo burgere, koje inače obožavamo, ali sada niko ne ispašta jer su vegetarijanski. Mi ljudi smo sebični, po mnogim stvarima to zaključujem, ali sada pričam o stravičnom detalju, a to je da životinje moraju da stradaju kako bismo mi uživali u obroku, rekla je Saška i dodala: