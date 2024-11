- Moja priča započinje onog trenutka kada sam slomio stopalo na ulici, tačnije dve kosti. Pio sam određene medikamente, ali nakon nekoliko dana mi je otekao list. Osećao sam da se zamaram, imao sam jake bolove u grudima i imao sam subfebrilnu temperaturu. Nešto mi je govorilo da treba da odem kod lekara iako sam smatrao da sam zdrav kao dren. Divan čovek iz Hitne pomoći me je posavetovao da postoji mogućnost da se radi o trombu i poslao me u Ortopedsku kliniku na Banjici. Otišao sam tamo i rekli su mi da nisam za njih već da idem na vaskularnu kliniku. Došao sam do Urgentnog centra, gde su izuzetni stručnjaci, radnici i jako požrtvovani za pacijente. Moram to da hvalim zato što jeste tako. Uradili su mi EKG i ultrazvuk srca i konstatovali da sam potpuno zdrav. Onda su predložili skener pluća gde su ustanovili da imam tri tromba u desnom plućnom krilu i emboliju pluća.