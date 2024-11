- Nikolina je izrasla u divnu devojku, preponosna sam na nju, svi je hvale. Veliki je radnik, stvarno se trudi, u roku od jedne godine završava dve, uči stalno, dan i noć. Ja sam joj oduvek bila vetar u leđa, čak i kada je odlučila da ide u Ameriku. Iako mi je to teško palo, podržala sam je, kao što ću uvek činiti. Skoro mi je priredila jedno od lepših iznenađenja u životu, nazvala me je i rekla da je dobila belgijsko državljanstvo. To mi je ulepšalo godinu, a ne dan. To joj je jako bitno, prozor u svet, s obzirom na to da živi preko Atlantika. Oduševljena Floridom. Prosto je razumem kad kaže da neće da se vraća iz Majamija. Iskreno, ni ja nisam htela da se vratim - iskrena je Kaja.