- Moj život na ledu! Prelistavanje štampe na ledu. Njujork. Manijak sam za posao. Retki ljudi mogu da me isprate. Ne razumem paničare u poslu i padanje u nesvest kada su "nemogući moji predlozi" u pitanju. Sve je moguće, samo mora da se pojavi neko da to sprovede i ima m**a da uradi! Ako ne postavljamo nove ciljeve, tavorimo u mestu, a tako kreće pad i urušavanje. To nije naš stil. Čovek uvek mora da sanja novo i veliko! - napisala je u jednoj od poslednjih objava iz Amerike.