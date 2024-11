Podsećamo, Bane je preminuo od korona virusa, a pevačica se kroz suze pred našim kamerama prisetila momenta kada je saznala da joj je sestrić preminuo i dodala da se posle toga dugo pitala zašto se to desilo baš njenoj porodici.

- Bio je zdrav, prav dečko. Nikada kafu nije pio, ne znam da li je jednom godišnje uzeo pivo da popije, da ne pričam nešto dugo. Mnogo mi je žao što više ne smem da slušam muziku koju sam volela da slušam, tada bih još više pala. Pokušavam sebi da objasnim da su to sudbine i da je to život, dešavaju se takve tragedije i drugim ljudima, ali sam se pitala zašto baš nama to desilo - zaključila je Jana.