- 800 minuta televizijskoj materijala, 60 uključenja, pet država smo prešli... Bio je jako izazovno, malo smo spavali, više smo radili. Nisam bila umorna ni u jednom momentu. Ljudi su tamo jako korektno, sve rade po pravilima, to me je malo nerviralo. Ono što mi se ne sviđa je to što su u Njujorku jako neljubazni u restoranima, bukvalno kao da si mu pobio pola familije kad uđeš u restoran. Mi nismo takav narod - počela je voditeljka.