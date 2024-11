- Ne kajem se, jer je takva moja priroda. Lečio sam se od alkohola, ali sve je to bilo pre Suzane. Već pet godina ne pijem. Voleo sam taj period kada je bilo totalno ludilo, a najviše ku**anje. Alkohol je dobar, jer sutra ženi možeš da se pravdaš. Ako si tezan, onda nemaš opravanja. To se najčešće dešavalo kada sam bio u Londonu. Tamo sam šmrkao kokain, duvao i pio viski. To je bio totalni razvrat - ispričao je roker pre nekoliko godina.