- Radujem se što ću za Novu godinu pevati u Sava centru, jer je renoviran nedavno, biće posebno. Da ne pevam za Novu, otišla bih na nastupe Zdravka Čolića, Ane Bekute, Marije Šerifović, Bijelog dugmeta, kvalitet me zanima, i glasa i pesama. Ja volim Olivera Dragojevića da slušam, izvornu narodnu muziku, staru gardu bih slušala uvek. Kako sam skočila kod Zdravka kad je pevao na Kopaoniku, ma da... - rekla je Brena pred našim kamerama, pa se dotakla finansija.

- Da li zaradim od koncerata? Ja što zaradim, to uložim. Ako nešto ostane, dobrodošlo je. Ulaže se u vizuelno, u zvuk, čim se pojavi nešto novo to je i skupo. Snimala sam filmove u Keniji, recimo, tada nije bilo dronova, scene iz vazduha smo snimali iz helikoptera. Spotovi za "Tamba lamba", "Robinju" itd su koštali minimum 100.000 maraka u to vreme - istakla je muzička zvezda.