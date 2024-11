Ona je navodno prekinula je dvogodišnju vezu zbog neverstva. Sanjin sada već bivši partner muvao je njenu znatno mlađu koleginicu i slao joj lascivne poruke, a za to je, ni manje ni više, saznala od nje lično!

Kako je rekao, Nenad je bio prilično samouveren i siguran ne samo da ima šanse kod Zorane već i da ona to Sanji nikad neće preneti . Međutim, prevario se.

- Sanja i Zorana su se srele u jednom tržnom centru i Mićanovićeva je tada odlučila da pokaže Vučićevoj sve poruke koje je dobila od njenog dečka. Sanja je od šoka jedva došla sebi, a onda je odlučila da stavi tačku na lažnu priču i preljubnika izbaci iz stana u kojem su zajedno živeli - zaključio je izvor i dodao da se to sve dešavalo pre mesec dana.

- Bila sam prevarena, ali sam sve to stoički izdržala. Podnela sam to damski, nisam želela da mu se svetim, to nije moj fazon, ja sam kulturna devojka. Oduvek se trudim da zaboravim probleme, tako mi je lakše... - rekla je Sanja.