- Pre nego što krenete sa vašim komentarima kako "operišem" facu ili šta god. Želim da kažem da sam imala veliki problem sa zadržavanjem masti u tom delu lica, kad krenem sa gojenjem da se to pogoršava, to me je činilo jako nesrećnom i htela sam to već godinama da rešim na što bezbolniji način i bez bilo kakvih operacija kao što je "Buccal fat removal". Niti reklamiram to da to treba da menjate nešto na licu, niti bilo kakve operacije, nego reklamiram mnogo bolje rešenje za taj problem bez ubrizgavanja filera u te delove lica i hiruških intervencija - napisala je Nina, a na pitanje da li je boli to bockanje, odgovorila je sledeće: