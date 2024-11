Kristina sa Kristijanom Golubovićem ima dva sina, a kako je one nedavno postao takmičar rijalitija "Farma 8", obaveze oko dece pale su isključivo na nju.

- Apsolutno razumem što joj se on sviđa, iz iskustva razumem i nemam ništa protiv toga. Sad baš gledam uživo "Farmu" kako on piše spisak i vidim kako ga ona sve vreme pipka po rukama bespotrebno. Jako mi to simpatično izgleda, moram da priznam. Ja Kristijanu verujem, a ako se slučajno desi da pojede neku pečurku na "Farmi" i otruje se ili da ga ujede neka otrovna životinja i prolupa, jedino u tom slučaju može da padne na Aleksandru Jakšić - rekla je Kristina tad za "Pink".