- Prvo ću se potruditi da ne odrasta na Balkanu, a onda ću se potruditi da sistem vrednovanja koji kod nas postoji u svim sferama njemu bude potpuno stran, jer je ovdje sve pogrešno - rekla je Marija dodajući kako razmišlja i o školovanju u inozemstvu za svoga sina. No, do toga još ima dosta godina obzirom da će maleni Mario uskoro tek napuniti jednu godinu- rekla je pevačica za 24sata.

- Obzirom da se sve dogodilo u Americi, to je kod njih brz proces. Ja sam njegova biološka majka i zato nije bilo problema - dodala je Šerifović koja je ranije medijima ispričala je više puta pokušavala ostati trudna, no kako to nije uspijevala odlučila se na surogat majčinstvo na način da su njene jajne stanice oplođene, a potom usađene drugoj ženi koja je iznijela trudnoću.