- Ne znam ni ja kako je prešao granicu sa tim pištoljem. Moja baba je dobila direktan metak u glavu, moja mama je sve to gledala, ona i sada živi sa tom traumom. Moja majka je bila ranjena, ali je videla kad je sebi stavio pištolj u usta... Mozak mu se prosuo, ne znam ni kako je sve to izgledalo - govorila je Gorana grcajuci u suzama.

- On je bio kockar, ostavio nas je bez ičega, zato je mama otišla od njega. Ja sam bila tatin sin, igrala sam se sa tim pištoljem, misleći da je igračka. Bila sam harambaša, pravila sam njemu nacrte, otkrivala sam mu gde je mama - nastavila je Gorana.

- Ja sam Goraninog tatu prijavljivala i ništa nisu preduzeli. Dok on nije došao i napravio to. Gorana je bila mala pa se ne seća.Mislila sam da ću se spasiti od nasilnika ako odem u Hrvatsku kod majke. A on je nakon dve godine došao i napravio masakr - otkrila je Goranina majka nakon njenog gostovanja.