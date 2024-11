- Volim ponekad da se opustim uz piće, ali samo kad sam sigurna da nemam nikakve obaveze sutradan. Volim da popijem pivo, teško da neko zna da to moja praksa, ali tako je! Mogu da popijem kao muško, ali naravno ne u onom negativnom smislu, već da se na pravi način opustim. Volim da radim, radoholik sam po prirodi, ali naravno da je svakome potreban dobar odmor, da bi mogao da nastavi dalje. Organizam to prosto traži - rekla je Maja Berović jednom prilikom za medije.

- Retko se posvađamo, jedino kada sinu nešto dopustim što on ne dopušta. Alen Lavu sve popušta, a ja sam srećna što je on tu od samog početka da mi pomogne. Uigran smo tim kad je naš sin u pitanju.

Maja naglašava da njenom mužu ne smeta što je poželjna i drugim muškarcima, te da on čak voli kada je golišava, što njen posao i zahteva.

- Njemu je super, on je muško, voli to da gleda i mislim da je jedan od retkih muškaraca koji voli da mu je žena razgolićena. Ja sam više za to da se ponekad malo i pokrijem - zaključila je pevačica.