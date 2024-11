- Ima jedna fotografija koja kruži koja je jeziva, jer zavisi sve od ugla kako te neko fotografiše i to je jedna fotografija koja je bila sa neke lokalne televizije, gde ja izgledam katastrofa. Druga je kada sam izlazila iz porodilišta. Ja sam uvek imala lepe zube, ali sam uradila te vinire, usta nikad nisam imala, pa sam to uradila, obrve potpuno drugačije, drugo moje telo se menja. Ne smeta mi, ali svako malo se to potegne kako sam izgledala pre i posle. Ali što ljudi vole da vide sliku na kojoj si ispao loše i onda ide: "Vidi je rugoba..." Pa, dobro, eto... Sad više nisam. Pa ne bih radila na televiziji da sam bila tako grozna. I šta danas znači biti ružan?! Kao, krije se iza tastature i piše da je neko ružan. E, bravo, neka si mi rekao... Ako se neće svađati sa ženama i maltretirati nekoga po komšiluku, vi pišite meni - rekla je Dušica jednom prilikom.

Ja to želim i to mi odgovara

- Sa svojim licem, telom, podbradkom, nosem se poigravam! Ja to mogu! Radila sam podbradak, nos, radila sam ruke! Ja to radim zbog sebe, jer to želim i to mi odgovara! Imam 43 godine, dvoje dece. Imam karijeru od 25 godine! Sada sam odlučila da radim na sebi jer imam mogućnosti to da odradim - jasna je bila Dušica.