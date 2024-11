- Kad sam ušla u rijaliti i ispričala svoju stranu priče o svemu iz mog braka, bilo je mnogo ljudi koji su govorili: "Ona je to zaslužila." Šta tačno? Kako je moguće da sam muža izazivala da me tuče? Pričali su da mi je potrebno gore i više, da je trebalo više nasilja da dobijem. Nijedna žena ne zaslužuje da je muž bije. Kako se to traži nasilje? Stanje u kom sam se nalazila kad sam bila s Lunom i Gagijem u rijalitiju je bilo neko ništavilo. To nisam bila ja. Boravak u tim uslovima nije bilo nimalo lak. Nema veze što je tu bila moja ćerka, emocije su se potpuno pojačale. Koliko god da sam zaboravljala na kamere ego mi je radio. Bila sam kao pod dijagnozom i šifrom. Nisam volela sebe i to ko sam - rekla je Anabela tada za Republiku.