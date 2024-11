Na društvenim mrežama se pojavio snimak na kojem se vidi kako Ljupka buši gume i razbija staklo na kolima bivšeg dečka, s kojim je, kako tvrdi, punih deset godina do tada bila u vezi. Nakon pregleda na VMA ona je priznala da ga je nokautirala, ali je tvrdila da mu nije oštetila vozila.

"Imam podršku ljudi i putem društvenih mreža kao i prijatelja, svaka čast. Ja ne znam šta žena drugo da uradi kad je u nemogućnosti da spreči muškarca da je vara. On će da je vara, pa će da vara. Mene je zabolelo što ja nešto nahvatam i dobijem takve laži", rekla je na početku Ljupka, koja je otkrila da je stavila prisluškivač u njegov auto i tako otkrila da je vara.

"On na vrata, ja na vrata, čuli smo alarme od kola. Alarmi su se popalili svi. Ja siđem da vidim šta je. On, naravno, ostane tu zbog svoje bezbednosti. Čuli smo alarme i pomislili smo da nam neko obija auto. Meni je novac bio u autu, kada sam prišla, videla sam polomljen prozor, gurnula sam ruku kako bih uzela novac. On stoji i viče: "Gepek, gepek". Tada sam se posekla onako žestoko", opisala je Stevićeva.