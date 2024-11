Lepa Brena detaljno i precizno voli da objasni sve što se tiče njenog privatnog života i karijere. U intervjuu za Kurir pevačica, koja će za Novu godinu nastupati u jednom beogradskom hotelu, govori o predstojećim koncertima, saradnji sa sinom Viktorom i pastorkom Filipom Živojinovićem.

- Ova godina krenula je sasvim slučajno velikim koncertima. U poslednjih 10 godina sam se premorila od velikih koncerata, ali Viktor je insistirao da počnemo da ih radimo i mi smo ih objavili. Mislila sam da ćemo da obiđemo ceo region sa po jednim koncertom u svakoj bivšoj državi Jugoslavije. Da će biti u Zetri dva i da ćemo u Zagrebu otvoriti peti, za mene je predstavljalo veliko iznenađenje. Ne bih volela da publiku izostavim, ali za Beograd bih volela da napravim nešto novo i drugačije jer nećemo da kopiramo koncerte.

Nemanja Nikolić

Filip Živojinović vam je radio novu pesmu, koju poruku šaljete ženama?

- Želim tom pesmom da pokažem da većina nas prolazi kroz isti emotivni i bilo koji drugi problem. Šaljem poruku da iz svakog problema možemo da izađemo i da treba da budemo jake i podrška jedna drugoj, bez obzira na to koliko godina imamo. Od samog dana kad se rodi žensko dete, treba da se solidarišemo. Sami znate šta se sve dešava i šta sve žena proživljava.

Koliko je teško da sa sinom Viktorom odvojite privatni i poslovni odnos?

- Uopšte mi to nije problem. Srećna sam što sam se koncentrisala samo na Balkan, jer onda imam i decu i porodicu i treba odvojiti vreme za njihovo odrastanje. Provoditi vreme kvalitetno, ne kvantitativno. A deca danas imaju previše toga da vide na internetu, tako da sam bila mali špijun koji prati šta gledaju, slušaju i s kim se druže. Jednog dana, kad je Viktor imao 13 godina, rekao mi je da ne moram da se vraćam prvim avionom odakle sam putovala. Bila sam veoma iznenađena, pitala sam ga zašto, a on je odgovorio da će oni da naprave žurku i da će tata da ih čuva. To mi je bio znak da mogu malo da se opustim i da se posvetim karijeri. U mom životu su postojale samo dve ljubavi: posvećenost publici koja mi je dala život, snagu, energiju, mogućnost da živim dobro, radim puno, putujem po čitavom svetu. Ali za to zadovoljstvo koje imam kroz pevanje i trajanje svaka žrtva je vredela jer tek danas uživam u svojim koncertima i posao mi prija. Mislila sam da mi je bilo najlepše kad sam bila sama, mlada, ali tada mi je falila ta vrsta ljubavi koju pruža porodica. To ne možete da kupite, morate da se potrudite.

Nemanja Nikolić, Petar Aleksić



Postigli ste sve u životu, šta je sledeće?

- Otprilike! Napravila sam koncept za koji ljudi misle da nema više od ovoga, ali moram da priznam da imam još ideja šta bih u ovom opuštenom stanju. Ali ne smem da vam otkrijem jer to moraju da bude iznenađenja na kojima ću raditi.

Ko je vama bio uzor dok ste se trudili da ostvarite uspehe?

- Nisam ni mislila da ću biti toliko uspešna i poznata. Pričala sam vam kad mi je sa 14 godina vidovnjak koji je došao u kuću naše komšinice rekao da ću biti izuzetno uspešna i poznata kao Tito. Pomislila sam da je nemoguće da neko bude poznat kao predsednik jedne države. Niti sam lepa, niti sam nešto posebno darovita ili imam uspešne i bogate roditelje pa da kažu ona je moja ćerka i njoj morate da pomognete. On kao da je čitao moje misli, pa je rekao: "Ja ne pričam gluposti, ti ćeš biti toliko uspešna da ćeš leteti onoliko koliko očima možeš da dopreš i imaćeš koliko rukama možeš da raširiš." Tog trenutka nisam smela ništa da pomislim, jer je to bilo sasvim dovoljno. Ličilo mi je na bajku. Demantovalo me je vreme jer sam već 2019. godine, je l' tako? Čim sam završila srednju školu, sa 19 godina sam upisala fakultet i od roditelja sam dobila amin da mogu da radim da bih mogla samu sebe da izdržavam jer nije bilo dovoljno sredstava.

Marin Ćuk/Premier Media Group