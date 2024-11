- Šta ljudi kažu o meni više ne utiče na mene. Ja sam jedina koja zna svoje putovanje. Samo ja znam kroz šta sam prošla. Ovde sam da budem srećna, a ne da udovoljavam svima. Izvan kruga onih koje volim i koji me vole mišljenja drugih mi nisu važna. Imam pametnija posla nego da gubim vreme mrzeći one koji me mrze ili koji su me izdali. Ljudi će uvek pričati, verovati u šta žele, ali iskreno koga briga. To nisu ljudi, jer ljudi imaju svoje živote. To su gnjide koje se samo razmnožavaju pokušavajući da opstanu kačeći se za nas poslednjim atomima snage, ali znamo svi kako završe. Srećno im! - poručila je Vrbaški.