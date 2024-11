Harisa Džinovića ne drži mesto i to mnogo puta u intervjuima govorio. Zato je sa voditeljkom Ljiljanom Stanišić dogovorio da bude kratko u emisiji "Pusti brigu" koja se danas emituje od 16 časova na Kurir televiziji.

Međutim, kada je muzička zvezda došao u studio, toliko mu je bilo lepo i prijatno da je ostao do kraja snimanja. Čak je i zapevao svoje najveće hitove. Zbog toga je i poslovne obaveze za taj dan odložio samo da bi do kraja snimanja uživao. Odgovarao je na svako direktno pitanje i otkrio detalje iz života i karijere o kojima do sada nije pričo.