- Ni Lakić ti nije prijatelj, priča za tebe kako si ti gej. Rekao mi je kod bunara, "ne zna ni on šta više voli muškarce ili žene" - prepričala je Kiki.

- Hoćeš istinu, zvao me je sa strane dok smo se mi tuširali. Ne on i ja da imamo nešto - počeo je Boža, a Kiki ga je prekinula.

- On polivao mene, ja njega jer je hladna voda. Kaže on meni "brate malo si feminiziran, ostavljaš prostora, prati malo neke pokrete, tebe kad sprdaju tebi to imponuje. Možda ti sebe pronalaziš da voliš muškarce, ne vidim ništa loše. Možda tebi klikne sa trideset godina da voliš muškarce, ali nisi imao iskustva sa njima"- prepričao je Boža šta mu je rekao Lakić.