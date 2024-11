- Doživela sam blaži oblik infarkta koji, na svu sreću, nije ostavio nikakve posledice. Nije mi bilo ni na kraj pameti da može tako nešto da me zadesi - prisetila se Jovana, te dodala:

- Sunčala sam se čitajući knjigu i u jednom trenutku mi je postalo pakleno vruće, pa sam bukvalno otrčala do mora i skočila u vodu. Odjednom mi se slošilo, počela sam da se davim. Strašan bol u grudima me je paralisao, ostala sam bez vazduha. Voja je primetio da se nešto dešava sa mnom, izvukao me je iz vode, dao mi veštačko disanje i odmah odvezao u bolnicu.