- U svakm braku ima i uspona i padova. Nisam ponosan na činjenicu da mi nismo mogli da prevaziđemo ovaj momenat. Nažalost, otišlo je to u nekom drugom pravcu , to je sve što bih rekao - započeo je proslavljeni vaterpolista svoju ispovest.

- Ja ne bih komentarisao te stvari zato što nikada nećete čuti od mene loše stvari o majci mog deteta, ni javno, ni privatno i želim tako da ostane - rekao je on, a potom odgovorio da li bi pogazio svoj ponos i oprostio joj prevaru ukoliko su spekulacije tačne i proverene.

- Bilo je momenata, razgovarali jesmo, ali eto, nismo uspeli da dođemo do rešenja - tvrdi on.

- Pa ne treba tražiti razloge pojedinačne u tome kakvi smo mi bili, šta smo radili i tako dalje. Mislim da je dovoljno imamo svesti i razumevanja da znamo koje stvari treba da cenimo i kako da se odnosimo prema njima. Ukoliko smo već bili u vezi, pa onda stupili u brak, dobili dete onda znači da je naš odnos napredovao i da smo ga dizali na neki viši nivo, a onda se desilo to što se desilo jedan jako neprijatan događaj po mene lično i nisam ponosan na tu činjenicu. Nažalost to je to - kazao je Rađen.