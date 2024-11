- Što se tiče mog sina Peje, koji mi je već ukrao nadimak... Zlata je rekla, a i ja se sa njom slažem u potpunosti, da mi nismo ti koji ćemo da biramo. Jovan bira. Da li će to da bude Ena, da li ova ili ona... Ja to džentlmenski podržim, ono što je izabrao moj sin, a sve što on bude izabrao i sve devojke koje on bude birao, pokloni će da stižu sa moje strane - rekao je Pejić.