"Evo kako sam neutralisao udarce u zatvoru. Zamislio sam da sam u kutiju čiju širinu, dubinu i visinu znam. I ne izlazim iz nje. Znam gde su joj granice i ne zahtevam mnogo od onih koji me u njoj drže. Trpim, ali ne dozvoljavam da me ponižavaju. Borim se na svoj način. A borba istinom je često uzaludna… Pročitao sam nedavno misao jednog advokata; 'Najteže je braniti nevinog čoveka'. I zaista, došlo je neko čudno vreme u kome je teško braniti se ako si nevin. Deluje nelogično, ali samo na prvi pogled, jer ovo je Srbija.

Poznavao sam svu trojicu. Nismo bili prijatelji, ali sam ih poznavao. I nisam to krio. Uostalom, štampa je beležila svaki moj korak i susrete sa žestokim momcima. Zašto bih to krio ili se zbog toga stideo?! Sa žestokim momcima sam se družio i u detinjstvu. Kad sam počeo da pevam na splavovima, oni su bili stalni gosti. I to naoružani gosti, koji nikada nisu zloupotrebili naše poznanstvo. Jednostavno - oni su radili svoj, a ja svoj posao.

Nešto je, ipak, ukazivalo na to čiji su ljudi iz zemunskog klana, ili kome su naklonjeni. Ili je to bio dobar samo marketinški potez Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića? Sve je u zgradi i na zgradi bilo u bojama Demokratske stranke: žuto i plavo. Činjenica da su bili dobri sa Čumetom, znači da su bili dobri i sa Djindjićem, čiji je kum Dragoljub Mihajlović, Čumetov školski drug. To klupko ljudi iz vlasti i ljudi podzemlja, kad sam kasnije saznao za njega, podsetilo me na zmijarnik. Kad je puklo poslovno druženje sa Čumetom, puklo je i u dvorištu Čumetove firme u koje su bačene bombe. I odnosi izmedju nekadašnjih pajtosa su se zategli.