- Nikada više posle toga nisam otišla ni na jedan splav. Da li je to moralo da se desi ili ne… Mnogo mi je teško, to se desilo 2000. godine. Dakle, pre 24. godine, ali sećanje je sveže kao da je juče bilo. Troje ljudi je izgubilo život, 48 ljudi je završilo sa težim telesnim povredama… Plus ne znam koliko ih je bilo sa lakšim telesnim povredama. Naravno, splav je zatvoren – počela je priču Ćana.