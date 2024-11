S obzirom na to da je majka dvoje dece, glumica nam je otkrila šta je za nju, kao roditelja, najveći izazov.

- Borba mi je svaki dan. Ja se iz dana u dan suočavam sa novim izazovima. Ćerka je krenula u školu, to mi je izazov. Sa matematikom se borimo - rekla je ona i otkrila da je za dobru organizaciju bitan i raspred koga se ona pridržava:

- Mene ne optereti. Ja bez rasporeda ne bih znala da funkcionišem. U raspored pišem i kafu sa drugaricama. Sve moje kume se šale sa mnom i kažu: “Upiši me u raspored”, sad je to već ušlo u naviku, znaju da ako ne upišem da nema šanse da se setim. Raspored mi mnogo znači.

- Iskreno bih volela da se okrenu ka onome što oni žele, jer mislim da je to jedina suština uživanja u bilo kom poslu. Tako da, želim im da vole svoj posao.

- To se menja svaki dan, tu ne može ništa da se nasledi. Tu su razne faze, ali polako, ona je svoja definitivno.

- Oduvek sam volela da putujem. Ja sam neko ko sa prijateljima ode u Tokio na dva dana, jer kao, tako smo uspeli da se organizujemo. To je bilo na fakultetu. Uvek su me zezali da imam pasoš u džepu. Uvek sam raspoložena za bilo kakvu vrstu putovanja. A što se tiče nekih želja, volela bih da posetim Nepal i Butan. Butan kao zemlju koja ima ministarstvo sreće, pa bih volela da obiđem to - ispričala je Jelisaveta sa osmehom.