- Jesam, udarila sam jednom devojku na nastupu. Ta devojka me je vređala ceo nastup, pogrdne reči i tako dalje. Ja sam inače po prirodi tako malo, možda ne izgledam tako, ali nisam mogla da izdržim nisam joj ništa rekla- rekla je Aleksandra Prijović na početku.

- To je trajalo, i posle kad sam prošla pored nje pljunula me je pred svima. Bila je pijana... Kad sam to videla... Onda sam odreagovala tako, udarila sam je - navela je Prijovićeva, što je iznenadilo sve u studiju.